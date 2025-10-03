IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: В София заваля сняг

Минималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса

03.10.2025 | 08:45 ч. Обновена: 03.10.2025 | 09:30 ч. 10
Снимка БГНЕС

В столицата вече вали сняг, а от вчера Витоша и проходът Петрохан са побелели.

Оранжев код за дъжд и мокър сняг беше обявен в 10 области. Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието до 14 градуса.

Дъждовно ще е в цялата страна, като валежите ще са по-интензивни в централните и източните райони. В планините над 1000 м ще вали мокър есенен сняг. Дъждът временно ще преминава в сняг и по високите полета на Западна България. Максималните температури ще са от 6 до 12°, за района на София до 6, по Черноморието до 17-18°.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

