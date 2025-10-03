Терзиев: Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани

Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Постът му е по повод ситуацията с обществената поръчка за сметопочистване на града.

"Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4, където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена. Единственият останал кандидат за почистването на Люлин и Красно село в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре", заяви Терзиев.

Според кмета офертата предвижда домакинствата в Люлин и Красно село да плащат от 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години.

"Чакат ни още предизвикателства, но аз искам да заявя ясно: заедно ще успеем. София ще се справи! Можем, доказали сме го като общество. Всяко решение, което взимаме, е мотивирано от една цел: София да бъде по-чист град на справедлива цена", каза още Терзиев.