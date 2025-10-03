IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бус и товарен автомобил се удариха на пътя София - Варна при разклона за Лесидрен

Има пострадали

03.10.2025 | 09:30 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Бус и товарен автомобил са се ударили на първокласния път София - Варна при разклона за село Лесидрен, има пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигнал за пътното произшествие е получен в 8:13 ч. Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка. Все още не е уточнено колко души са пострадали, но нараняванията им не са сериозни.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) заради катастрофата движението по първокласния път София - Варна при разклона за Лесидрен се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

