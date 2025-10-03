САЩ планират да закупят украински бойни дронове

Представители на американските въоръжени сили наскоро посрещнаха делегация от украинското Министерство на отбраната и Съвета за национална сигурност и отбрана, за да обсъдят дългосрочна сделка за доставка на украински системи за бойни дронове. По-конкретно, украинската делегация представи възможностите на системата, възможностите за доставка и интегрирането в американските структури и операции, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

Американската делегация включваше представители от всички видове въоръжени сили. Те разгледаха конкретни модели дронове, техните оперативни възможности и ефективност, както и потенциалните им приложения на бойното поле. Беше обсъдена и подкрепата на украинските системи за нуждите на американските въоръжени сили.

Америка се опитва да навакса в областта на дроновете

Срещата се провежда в момент, в който САЩ се опитват да отстранят недостатъците си в областта на дроновата война и системите за противодействие на дроновете. Миналото лято министърът на отбраната Пит Хегсет обяви мащабна инициатива за отстраняване на тези недостатъци в меморандум, озаглавен „Освобождаване на доминирането на американските военни дронове“, който се основава на едноименната изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп.

Меморандумът подчертава далекоiden подход, включващ частния сектор, както и съюзническите държави, за да се даде тласък на американските възможности в областта на дроните за съвременното бойно пространство. Украйна неизбежно се превърна в един от водещите световни експерти в областта на войната с дронове, тъй като се бори срещу продължаващата руска инвазия. Инициативите на САЩ в областта на дроновете са в ход, но аутсорсингът към Украйна за доказани системи, както и доктрината и оперативният опит за тяхното използване, са логични.

Украинското министерство на отбраната описа срещата като подготвителна стъпка към по-широко споразумение. Това по-широко предложено споразумение ще бъде за закупуване от САЩ на дронове, произведени в Украйна, като същевременно се реализира съвместно производство на някои модели. Наречено от Украйна „Дроново споразумение“, то ще бъде с продължителност пет години. Първоначалните планове надхвърлят доставката и разгръщането и предвиждат техническо сътрудничество, интегриране на украинската технология в американските и съюзническите системи и установяване на производствени мащаби, за да се отговори на променящите се оперативни изисквания.

Споразумение, изгодно и за двете страни

Прилагането му ще бъде от полза и за двете страни. САЩ ще подобрят значително своите възможности в областта на дроните с доказани системи за много по-кратко време, отколкото ако тези възможности се развиваха изцяло в страната. Украинците отбелязаха, че американският екип е проявил интерес не само към безпилотни летателни апарати, но и към морски дрони и наземни роботизирани системи.

Украинският президент Володимир Зеленски дава приоритет на износа на определени оръжейни системи, които са доказали ефективността си във войната в Украйна. Този износ към съюзници и партньори ще влее пари в украинската отбранителна промишленост, като ще стимулира по-нататъшни иновации и капацитет за нуждите на самата Украйна. Зеленски заяви, че иска да развие оръжия и системи, насочени към военната инфраструктура на Русия.

Желанието на Зеленски да увеличи износа на оръжия се дължи отчасти на свръхпроизводството. Той отбеляза, че няколко вида оръжия, включително морски дронове и противотанкови оръжия, понастоящем са класифицирани като излишъци, защото не са необходими в произведеното количество. Изхвърлянето на този излишък на чуждестранни купувачи изглежда разумна политика. Украйна според информациите има или преговаря за износни споразумения със Съединените щати, Европа и някои страни от Близкия изток и Африка.

Тези споразумения са от полза за Украйна и от стратегическа гледна точка. Интегрирането на украинските системи в чуждестранните въоръжени сили, особено в тези на Европа и Съединените щати, създава връзки, които ще бъдат трудни за прекъсване, особено при нарастване на международното напрежение. Военните и технологичните връзки в крайна сметка могат да доведат до по-широки икономически връзки, което ще доближи Украйна още повече до Запада. Това сближаване може потенциално да донесе дивиденти за украинската сигурност като необходим страничен ефект.

Връщайки се към Съединените щати, войната в Украйна разкри дългогодишното пренебрегване от страна на САЩ на безпилотните бойни системи. Украинските операции разкриха повсеместното разпространение на евтините дронове и тяхната ефективност в съвременната война. Съединените щати изглежда са приели необходимостта от дронове, както показва меморандумът на Хегсет от юли.

Но за да настигнат Русия, Китай и Украйна, ще са необходими усилия и инвестиции. Ще са необходими и иновативни политики, като разговори и сътрудничество с хора, които имат опит, какъвто на Америка й липсва. Тези хора са украинците. Материалната подкрепа за Украйна понякога е била спорна. Съединените щати обаче може би сега получават възвръщаемост на инвестициите си. Тази възвръщаемост може да повлияе пряко на позицията на Америка в отношенията й с Китай, Русия или всеки друг бъдещ противник.