Отвръщат на удара: The New York Times съди Джъстин Балдони

Очертава се доста тежка година за Джъстин Балдони, защото актьорът и режисьор е изправен пред ново съдебно дело.

Четири месеца след като искът му за 400 милиона долара срещу New York Times – свързан с публикация за конфликта му с Блейк Лайвли и предполагаема клеветническа кампания срещу нея – беше отхвърлен от съдия, изданието заведе нов иск срещу режисьора на "It Ends With Us" ("Никога повече").

В съдебни документи, подадени на 30 септември и цитирани от People, вестникът настоява да възстанови „разходите, хонорарите и таксите“, натрупани по време на правния спор с Балдони, започнал през декември и приключил с отхвърляне през юни.

The New York Times, който още в началото заяви, че ще се защитава енергично, този път търси „компенсаторни и наказателни щети срещу ищци, които, подобно на Wayfarer Studios, започват или продължават безпочвени дела с цел "да тормозят, заплашват, наказват или по друг начин злонамерено да възпрепятстват свободното изразяване.“

Вестникът иска поне 150 000 долара обезщетение. Представителите на Балдони не са дали отговор на запитванията на медиите.

Според адвоката на Балдони, Брайън Фрийдмън, режисьорът е решен да се бори срещу новия иск на The New York Times.

„Дали ще спечелим или загубим – отказваме да се огъваме пред властта, дори когато изглежда, че шансовете са невъзможни. Стоим твърдо заради една причина: стремежа към истината пред лицето на гигантите“, заяви Фрийдмън в изявление пред People.

Фрийдмън индиректно критикува и закона срещу SLAPP искове – разпоредбите, които защитават правото на свободно изразяване и ограничават завеждането на дела срещу медии.

„Ако сегашното законодателство защитава традиционните медии по този начин, може би е време именно ние да предизвикаме промяната“, допълни той.