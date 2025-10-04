IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Петрохан” остава затворен има опасност от падащи дървета

В област Монтана все още има места без електрозахранване

04.10.2025 | 09:25 ч. Обновена: 04.10.2025 | 09:33 ч. 5
БГНЕС

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана

Над 24 часа проходът “Петрохан” остава затворен. Причината - опасност от падащи клони и дървета, съобщава Нова тв.

От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и няма сняг на него, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората. 

Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.

На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса.

 

