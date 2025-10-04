“Петрохан” остава затворен има опасност от падащи дървета

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана
Над 24 часа проходът “Петрохан” остава затворен. Причината - опасност от падащи клони и дървета, съобщава Нова тв.
От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и няма сняг на него, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората.
Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.
Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.
На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса.
