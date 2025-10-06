IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 6-12 октомври

06.10.2025 | 20:30 ч. 2
Снимка: iStock/Martinns

Овен

Във ваш интерес е да престанете да „дърпате чергата към себе си“ и да доказвате, че винаги сте прави. Много по-важно е да чуете мнението на любимия човек, да синхронизирате желанията си, отколкото да победите. Такава „пирова“ победа няма нито да ви зарадва, нито да ви удовлетвори, но ще навреди на връзката ви необратимо.

Телец

Ще е полезно, ако поне веднъж се откажете от прословутия си инат. Не прекалявайте с желанието да контролирате половинката си непрекъснато и на всякъде. Любовта, колкото и да е силна, има нужда от лично пространство. Проявете искреност, вместо да се измъчвате с въображаеми подозрения.

Близнаци

Някои действия на любимия човек може да ви накарат да се усъмните в силата на чувствата и искреността му/й. Разбира се, че имате нужда от връзка и обич, но помислете дали това се е случвало преди и колко често. Нужен ви е някой, който ви приема такива, каквито сте. Прекалените претенции не са фактор за стабилизиране на отношенията.

