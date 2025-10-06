Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Във ваш интерес е да престанете да „дърпате чергата към себе си“ и да доказвате, че винаги сте прави. Много по-важно е да чуете мнението на любимия човек, да синхронизирате желанията си, отколкото да победите. Такава „пирова“ победа няма нито да ви зарадва, нито да ви удовлетвори, но ще навреди на връзката ви необратимо.

Телец

Ще е полезно, ако поне веднъж се откажете от прословутия си инат. Не прекалявайте с желанието да контролирате половинката си непрекъснато и на всякъде. Любовта, колкото и да е силна, има нужда от лично пространство. Проявете искреност, вместо да се измъчвате с въображаеми подозрения.

Близнаци

Някои действия на любимия човек може да ви накарат да се усъмните в силата на чувствата и искреността му/й. Разбира се, че имате нужда от връзка и обич, но помислете дали това се е случвало преди и колко често. Нужен ви е някой, който ви приема такива, каквито сте. Прекалените претенции не са фактор за стабилизиране на отношенията.

