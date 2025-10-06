26 села в Трънско остават без ток

Продължава възстановяването на електрозахранването в община Трън, след като сериозни повреди засегнаха електропреносната мрежа, съобщават от общинската администрация.

Основните усилия са съсредоточени върху осигуряване на достъп до Вуканския далекопровод чрез разчистване на просеки. Екипите работят по възстановяване на електрозахранването в отсечката между селата Врабча - Банкя - Богойна, Велиново - Милкьовци - Ерул и Реяновци - Джинчовци - Стрезимировци.

Свързани статии Трън е в плен на сняг и безводие

Кметът на Трън Цветислава Цветкова съобщи, че към момента 26 села остават без електричество, а в девет населени места то е частично възстановено. До следобедните часове на днешния ден 80% от пътищата в общината са проходими, но движението по маршрута с. Стайчовци - местността Вълча поляна - с. Долна Мелна - с. Шипковица трябва да се извършва с повишено внимание.

Екипи продължават разчистването на пътищата в района на с. Долна Мелна, както и към с. Ерул с подход от с. Душинци. Достъпът по черния път от Милкьовци към Ерул също е невъзможен на този етап, посочват от Общинския кризисен щаб.

Днес е проведена среща между кмета на Трън и кметските наместници от региона.

„Основната цел беше да установим дали има бедстващи хора и каква е ситуацията по населените места. За щастие, сериозни проблеми няма. Утре ще изпратим екипи за разчистване на три махали в селата Видрар и Пенкьовци“, допълни кметът Цветислава Цветкова.

На територията на община Трън бе обявено бедствено положение. Мярката бе взета с оглед падналия през изминалата седмица в района мокър и тежък сняг, и влошената метеорологична обстановка. Във връзка с това бе задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT./БТА