Фатален инцидент затвори метрото и трамваите в Атина

Метрото, електрическите влакове и трамваите в гръцката столица Атина са спрени за движение днес от 12 до 18 часа. Причината - фатален инцидент в в депото на Атинска компания за градски железопътен транспорт (STASY) в Пирея, съобщиха от компанията, цитирана от "Катимерини". Спирането засяга линиите 1, 2 и 3 на метрото, както и трамваите.

Главен техник по подвижния състав е бил фатално ранен по време на рутинна техническа работа в ремонтната база в Пирея тази сутрин. Според ръководството на STASY служителят е получил фатални наранявания, докато е изпълнявал стандартни задачи по поддръжката.

Местната медия 902.gr съобщи, че работникът е бил премазан от тежък товар, паднал върху него. Пожарникари са го освободили и са го откарали по спешност в болница в Пирея, където лекарите са констатирали смъртта му.

Вицепрезидентът на Синдиката на работниците в атинското метро (SELMA) Спирос Ревитис изрази съболезнования на семейството и отдаде инцидента на пропуски в безопасността и хронично подценяване на опасностите, а не на случайност. Той призова за пълно разследване и значителни подобрения в безопасността, за да се предотвратят по-нататъшни смъртни случаи.

От STASY също изразиха съболезнования на семейството на починалия. / БТА