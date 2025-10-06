Човешка безотговорност, алчност, корупция и държавно бездействие. Това са причините за отнети 4 човешки живота след падналия силен дъжд по Южното Черноморие. Поредните човешки животи.

Истинската трагедия не е в проливния дъжд. Той просто оголи това, което всички знаем, но все отлагаме да кажем на глас: в България не природата убива хората, а системата.

Постройки върху дерета, хотели върху водосбори, безразборна сеч, инвестиции без план, без контрол, без съвест. Всичко това под благия поглед на институции, които от години подписват разрешения, а после се крият зад фразата, наречена природно бедствие.

Но за семействата на загиналите това не е бедствие – това е престъпление. А държавата пак ще обяснява как било „непредвидимо“.

Сега всеки демагог ще каже, че трябва да изплува истината, че трябват мерки.

Но с това не свършва всичко. Още утре синоптиците очакват нов циклон с големи количества дъжд и червен код за много области.

Каква е отговорността на местната власт, кой издава разрешения за строежи на хотели върху реки, имат ли общините достатъчно пари за почистване на дерета? И още - какви количества дъжд очакваме в следващите дни и има ли опасност от още наводнения - в студиото на "Директно" гостуват изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева и хидрологът от Националния институт по метеорология и хидрология гл. ас. д-р Силвия Стоянова.

