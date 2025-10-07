Офицер от резерва: Възможно е България също да бъде тествана чрез дронове от Русия

Напълно е възможно България също да бъде тествана чрез дронове от Русия, които да нахлуят във въздушното ни пространство, тъй като в Румъния вече имаше подобна провокация. Освен това страната ни е гранична зона с Русия и гранична зона с воденето на бойни действия. Това заяви полковникът от запаса Вилис Цуров, председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

"Надявам се, че България ще вземе бързи мерки, тъй като вече има изграден Център за иновации в отбраната и той най-вероятно ще вземе отношение по темата за дроновете, антидрон технологиите и киберсигурността", отбеляза гостът. Отделно, вече има обещани грантове от ЕС и по този начин ще бъде инвестирано и реинвестирано в тези производства, добави той.

"България вече произвежда дронове и някои системи. Всичко е въпрос на адаптация на Министерството на отбраната и политическото ръководство по отношение на създадените ситуации в последно време."

Според госта години ни делят от реалното изграждане на антидрон стената.

Последните нахлувания на територията на НАТО – в Полша, Дания, Гермния, Румъния, са били своебразен тест на Русия, която е изпробвала алианса по различни направления и в различни времеви интервали.

"Тези няколко инцидента показаха на ЕС, че трябва да се замисли сериозно за производството на въоръжение за противодействие на дроновете и в същото време да въоръжи НАТО със съответните средства за противодействие“, каза гостът.

За Европа беше взето решение за изграждане на антидрон стена, която все още е на ниво идея и трябва да служи за преграда на този тип влитащи дронове извън НАТО. „Сега е взето само концептуално решение за антидрон стена, а практическото ѝ изграждане би продължило с години, тъй като специално срещу дроновете има много въпросителни кога и как да бъдат унищожавани и на какви разстояния“, отбеляза Цуров.

Той обясни, че целта на стената ще бъде да се откриват, прехващат, съпровождат и евентуално унищожават неидентифицирани обекти, които идват извън европейското пространство, с оглед защитата на територията на Европа и на НАТО.

„Вече има разработени технологии в тази област, но те са за единични цели, необходимо е по-добро финансиране и по-добро разпределяне конкурентоспособността на тези технологии, за да може да се развият и да въоръжат ЕС.“

Цуров е убеден, че това ще стане в скоро време след известно финансиране и увеличаване на практическото използване на антидрон системите, най-вероятно във взаимодействие с украинските въоръжени сили.

Според госта НАТО е използвала, без да поема рискове, своите съвременни и скъпи технологии още в първоначалната си реакция на нахлуванията на дронове от Русия във въздушното пространство на страни членки с цел да предотврати бъдещо развитие на такъв вид дейност.

"Тези дронове бяха само първият ешелон, но след това може да има и нещо друго", отбеляза Цуров. По думите му изтребителите не са предназначени за унищожаване на дронове, въпреки че имат такава способност, но чрез тях може по-лесно да бъдат открити местата за изстрелване на подобни дронове, да бъдат засечени на далечните подстъпи и в същото време те биха били гаранти за действие на друга сила.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria