От Helpbook: Има ли криза със събирането на боклука в София?

Има ли криза със събирането на боклука в София? Според изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info сметосъбиращите съдове в немалко столични квартала преливат от дни, а около тях се трупат купчини с нови отпадъци, а вятърът, бездомните животни и птиците разнасят сметта по улици и градинки.

В район „Младост“ са се натрупали торби и чували с боклуци, които вече е невъзможно да се натъпчат в кофите. Разнася се зловоние, а мизерията е точно срещу квартално училище. „Моля "компетентно" звено да предприеме действия преди бездомните кучета, котки, клошари и др. да разпръснат кочината и да стане още по-грозна и гнусна гледка!“. Странното е, че други контейнери, които са в близост , са изпразнени и почистено около тях.

Нашият потребител пита: „На случаен принцип, според настроението на "компетентните служители", ли се избира кои контейнери да се почистят?!

Уви, нямам възможност да плащам данъците "случайно, по желание, ако преценя", а задължително! Нека и сметоизвозващата фирма да си върши работата задължително, моля!“

В „Манастирски ливади“ положението е още по-страшно. Зад преливащите контейнери са натрупани строителни, стари шкафове и битови отпадъци, които всеки изминал ден стават все повече и се трупат на камари! Не се извозват и това предизвиква появата на още нови и нови. „Гледката е потресаваща! Заради това контейнерите постоянно се оставят на захода на тротоарите от боклукчиите и блокират достъпа за детски и инвалидни колички! Майките са принудени да заобикалят по улицата с малки деца около контейнерите. Не се почиства около тях след изсипване на боклука, вятърът разпилява боклук по цялото платно и околностите! Молим за съдействие и взимане на мерки да се прекрати това безумие!“

В район „Триадица“ също се е заформило сметище: „Кофите и пространството около тях се използва като сметище на строителни и битови отпадъци от случайно преминаващи бусове. Няколкократно ставаме свидетели на преминаващи бусове, които спират и изхвърлят огромни количества строителни отпадъци, и поради неизвозването им се увеличават всеки ден! Моля да се вземат мерки.“

