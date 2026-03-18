Подготвя се благотворителен турнир за децата със синдром на Даун

В месеца, посветен на Международния ден на хората със синдром на Даун, студенти организират благотворителен футболен турнир под мотото "Всички под едно слънце".

"Беше ни мисия. Първата и втората година не се получи. На третата година си казахме: "Това е наша мисия и искаме да я изпълним". Какво по-хубаво от това да пречупим през призмата на това какво обичаме да правим, да помогнем и на други хора", каза организаторът Спасиела Гиздова в "България сутрин".

Преди футболния мач са подготвени танцови и музикални изпълнения за публиката. Ще се продават артикули ма търг, като всички пари от тях и приходите от билетите отиват директно за фондацията и подкрепа на децата.

На терена ще излязат ветераните на ЦСКА и "Пирин".

Супер топло се прие предложение и от двата отбора, още същия ден ми потвърдиха каза организаторът Марио Боянов за Bulgaria ON AIR.

"Избирането на каузата не беше трудно, бяхме единодушни. Смятаме, че спортът обединява. Дечицата със синдром на Даун трудно са приемани от обществото, нищо им няма. Всички сме тук заедно под едно слънце", подчерта той.

"Искаме да започнем традиция това да стане празник всяка година в чест на слънчевите деца. Най-голям стимул ни бяха хората, които не повярваха и казваха: "Това няма да стане", посочи още Боянов и добави, че с Криско си помагат в начинанията.

"Стана не само наша мисия, а на много други хора. Толкова топло се прие, всички повярваха. Просто съдба. Колкото и да избираме каузите ние, в крайна сметка те избират нас", допълни Спасиела Гиздова.