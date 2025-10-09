IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
11-годишно дете и жена пострадаха при катастрофа на Околовръстния път на София

Те са откарани в "Пирогов"

09.10.2025 | 06:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са пострадали при катастрофа на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София в сряда вечер, съобщиха от МВР. 

Сигналът за инцидента, при който лек автомобил се е преобърнал на пътя, е постъпил малко преди 19:00 часа. 

Жена на 38 години е с травма на главата и ръката, а момиченце на 11 години е с множество наранявания и комоцио, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. 

Веднага след получаването на сигнала на мястото на пътния инцидент са изпратени два спешни екипа, които са откарали пострадалите в болница "Пирогов".

Това се случи Dnes

катастрофа Пирогов пострадало дете
