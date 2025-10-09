Пламен Димитров, КНСБ: 60% от вноски за пенсиите идват от данъците

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви в ефира на bTV, че публичните финанси се нуждаят от “реален завой” и разкритикува мантрата, че “данъците не се пипат“, въпреки видимите дефицити и напрежението в ключови системи. По думите му сегашната структура на приходите е “и несправедлива, и недостатъчна“, а тежестта пада върху работещите и върху косвените данъци, докато корпоративният принос изостава.

Според Димитров тази година работещите ще внесат повече данък върху доходите от събрания корпоративен данък , а това, по думите му, е “рядкост за ЕС“.

Президентът на КНСБ смята и че у нас надделяват косвените (ДДС и акцизи), което натоварва ниско- и среднодохдните домакинства. Димитров обясни и че при пенсиите има неща, които го притесняват

“60% от вноски за пенсиите идват от данъците. 12 милиарда от тези 22 милиарда лева за пенсии идват от данъците ни, а би трябвало от осигуровките, които плащаме да отиват парите за пенсии. А тези 12 милиарда да ги похарчим за нещо смислено – за инвестиции, заплати здраве, култура“, коментира още Димитров.

Според него по обем данъчните приходи са малки, с оглед на прогнозирания бюджетен дефицит, както и разходите, които растат и ще продължат да растат. Той подчерта, че синдикатите са предложили два нови данъка - на свръхпечалбата във финансовия и хазартния сектор, както и въвеждане на дигитален данък.

В отговор на въпрос дали трябва да се намали администрация, той попита как администрация е пречела през годините.

“Политиците си купиха спокойствие“, коментира Димитров повишение на заплатите в сектор “Сигурност“ с между 50-70% и добави, че КНСБ още тогава са казали, че това било несправедливо.