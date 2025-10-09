Удължават бедственото положение в Трън с 30 дни

Бедственото положение в община Трън ще бъде удължено с 30 дни. Решението е на проведения днес Общински кризисен щаб, съобщава БНР.

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова заяви, че при нормализиране на обстановката, бедственото положение ще бъде отменено. “И днес има бедстващи селища на територията на общината. Осем населени места са без електричество, в други десет- то е възстановено частично. В селата без електрозахранване няма и мобилни връзки. Обстановката е динамична. Имаме села, в които вчера е имало ток, а днес няма”, добави кметът.

Извънредната ситуация в Трънско възникна след като падналият през миналата седмица мокър сняг скъса далекопроводите, а падналите дървета блокираха пътищата.

“Към днешна дата пътища са почистени и проходими”, уточниха от общината.