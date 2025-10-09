IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Удължават бедственото положение в Трън с 30 дни

Решението е на Общинския кризисен щаб

09.10.2025 | 19:30 ч. 8
БГНЕС

Бедственото положение в община Трън ще бъде удължено с 30 дни. Решението е на проведения днес Общински кризисен щаб, съобщава БНР.

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова заяви, че при нормализиране на обстановката, бедственото положение ще бъде отменено. “И днес има бедстващи селища на територията на общината. Осем населени места са без електричество, в други десет- то е възстановено частично. В селата без електрозахранване няма и мобилни връзки. Обстановката е динамична. Имаме села, в които вчера е имало ток, а днес няма”, добави кметът.

Извънредната ситуация в Трънско възникна след като падналият през миналата седмица мокър сняг скъса далекопроводите, а падналите дървета блокираха пътищата.

“Към днешна дата пътища са почистени и проходими”, уточниха от общината.

община Трън бедствено положение кризисен щаб мокър сняг без електричество
