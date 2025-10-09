В депресирания изток на Германия танковете са по-малкото зло

Два червени двуетажни вагона все още стоят гордо в двора на фабрика в Гьорлиц, по източната граница на Германия. Скоро ще изчезнат. След 175 години производство на вагони, фабриката на Alstom сменя собственика си и се насочва към производство на части за танкове. Това е малка, но показателна стъпка в рязкото обръщане на Германия към превъоръжаване, подтикнато от опасения от руското напредване и оттеглянето на гаранциите за сигурност от страна на Америка, пише NYT.

Това не означава, че хората в града са доволни от това. Но те казват, че биха били по-недоволни, ако изобщо нямаха работа.

Амбивалентното отношение на града към преустройството на фабриката е отражение на противоречивите чувства на германците относно комбинацията от по-заплашителна среда за сигурност и по-трудна икономика.

Гьорлиц се намира в силно засегнат регион на бивша Източна Германия, където антивоенните настроения са силни, наред със симпатиите към Русия. На изборите тази година почти половината от избирателите подкрепиха крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD), която открито ухажва Москва и се противопоставя на подкрепата за Украйна.

Но градът, работниците и дори местните лидери на AfD неохотно приеха новата фабрика. С оскъдните добре платени работни места и изобилието от икономически разочарования, много от гласовитите критици на оръжейната индустрия се примириха с военния бизнес.

Себастиан Випел, който е лидер на AfD в местния градски съвет, нарече продажбата на фабриката „няма причина за празнуване“ в публикация във Facebook. Но той също така призна важността на запазването на работните места в производството в града - и на намаляването на германската зависимост от чуждестранни производители на оръжие.

„Това означава, че производството на оръжия също трябва да се случва в Германия“, каза Випел, който е заместник-лидер на партията в парламента на Саксония. „И ако сега това ще се случи тук, поради тази причина, аз наистина не мога да имам нищо против.“

Това е възможен преглед на компромисите, които „Алтернатива за Германия“ може да бъде принудена да направи, ако иска да разшири подкрепата си отвъд бастиона си в бившия Изток и да се издигне още повече на национално ниво.

Партията в момента води в някои национални проучвания, но лидерите на AfD, които критикуваха канцлера Фридрих Мерц за увеличаване на военните разходи и подкрепата за Украйна, не са в синхрон с мнозинството германци по тези въпроси.

За гражданските лидери – включително иначе скептично настроените към войната лидери на „Алтернатива за Германия“ – танковете са по-малкото зло.

„Останали са малко големи компании, които плащат синдикални заплати, и би било катастрофа, ако и тази фалира“, каза Хайко Ничке, инженер в Alstom, докато седеше един следобед на паркинга на магазин за хранителни стоки срещу портата на фабриката. Въпреки това, каза той, няма да работи с новия собственик, отчасти поради дискомфорт от производството на оръжия.

Производителят на оръжие, който преобразува завода на Alstom, KNDS, се е съгласил да поеме повече от половината от 700-те работници на старата фабрика, много от които заварчици. Компанията отказа коментар, но заяви, че инвестицията ѝ ще надхвърли десет милиона долара.

Това, което някога е бил разрастващ се производствен комплекс, се свива от години. Части от една сграда са превърнати в полицейски щаб и културен център. Други части стоят неизползвани, прозорците са счупени, а покривът е пропаднал.

Преди по-малко от десетилетие фабриката е наемала над 2000 работници, преди промените във веригите за доставки да я застрашат изцяло.

Когато преди няколко години стана ясно, че фабриката е застрашена от затваряне, синдикатът IG Metall започна да проучва алтернативни стоки, които би могъл да произвежда.

Заключението: оръжия. Това се дължи на експертния опит на работниците в заваряването, както и на способността на съоръжението да повдига тежки тежести, каза Уве Гарбе, водещ синдикален представител на IG Metall в Източна Саксония.

Синдикатът помогна за включване на политици както на щатско, така и на федерално ниво в намирането на купувач, надявайки се да спре индустриалния упадък, който е оставил своя отпечатък върху портфейлите и политиката в района.

Гьорлиц, който се намира в бивш въгледобивен район по поречието на река Найсе, която разделя Германия от Полша, изпитва затруднения след обединението на Германия, тъй като множество индустрии се разпадат, а младите хора напускат.

Много хора в града казват, че икономическото разочарование и чувството, че са изоставени от политиката, са тласнали избирателите към AfD, която сега получава по-голяма подкрепа от всяка друга партия на местни и регионални избори.