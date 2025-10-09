IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху и Зеленски призоваха Тръмп да получи Нобел за мир

Лауреатът ще бъде официално обявен утре

09.10.2025 | 19:06 ч. 20
Reuters

Reuters

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че американският президент Доналд Тръмп заслужава Ноелова награда за мир. Съобщението на Нетаняху едва няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер в социалната платформа Х.

По-рано днес израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега за ролята му при договарянето на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

"Няма съмнение, че (Тръмп) заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа Х и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и... нов хоризонт на надежда за региона".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също смята, че Тръмп, който работи активно и за постигане на мир в Украйна, заслужава наградата. Украинският лидер смята, че ако Тръмп даде на света и преди всичко на украинския народ шанс за прекратяване на огъня в Украйна, то тогава той трябва да бъде номиниран за Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс. 

“Ние ще го номинираме от името на Украйна“, увери Зеленски.

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена утре, но комитетът е избрал името на лауреата още в понеделник.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви тазгодишния носител на отличието утре.

Нобелова награда мир Доналд Тръмп лауреат Нетаняху Зеленски примирие в Газа
