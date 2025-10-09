IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Река Янтра заля входа на историческия храм "Свети 40 мъченици"

Църквата във Велико Търново е затворена за посетители

09.10.2025 | 13:33 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Река Янтра заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново. След валежите в последните три дни реката вдигна нивото си до критичните 4.5 метра. 

В един от кварталите край реката, Янтра заля най-ниските участъци и засегна и двора на средновековната църква "Свети 40 мъченици", предаде БГНЕС.

Велико Търново

До изтичането на водата и почистването на наносите църквата ще остане затворена за посетители. 

Местните хора в квартал Асенов, който се намира край реката казват, че не са притеснени и не вярват, че вследствие на дъждовете имотите им могат да пострадат. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Река Янтра Велико Търново лошо време храм Свети 40 мъченици
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem