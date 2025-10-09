Река Янтра заля входа на историческия храм "Свети 40 мъченици"

Река Янтра заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново. След валежите в последните три дни реката вдигна нивото си до критичните 4.5 метра.

В един от кварталите край реката, Янтра заля най-ниските участъци и засегна и двора на средновековната църква "Свети 40 мъченици", предаде БГНЕС.

До изтичането на водата и почистването на наносите църквата ще остане затворена за посетители.

Местните хора в квартал Асенов, който се намира край реката казват, че не са притеснени и не вярват, че вследствие на дъждовете имотите им могат да пострадат.