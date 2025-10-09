Мартин Димитров: Правителството харчи като луд с картечница

Депутатът Мартин Димитров заяви, че правителството трябва да ограничи разходите, затова от “Демократична България" предложиха пакет от мерки за запазване на фискалната стабилност на страната.

"Виждате, че правителството харчи като луд с картечница - близо 500 милиона лева е новият дълг, новите заеми, които тези хора вземат всяка седмица. Това е негативен рекорд и води България към проблеми, към криза. Това може да бъде овладяно. Могат рисковете пред гръцки или румънски сценарий пред България - който е вдигане на данъци, висока инфлация, поскъпване на цени, влошаване на стандарта на живот, това можем да го избегнем, ако сега се вземат мерки за намаляване на разходи”, заяви Димитров, цитиран от БНР.

Законодателният пакет е разделен в три групи – за ограничаване на неефективните разходи в обществения сектор, на корупционното изтичане на средства и за насърчаване на бизнес средата.

Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България” представи част от мерките:

"Ще предложим държавните служители да започнат да плащат своите осигуровки, поетапно освобождаване на пенсионери в МВР, ограничение на бонусите в регулатори, във Висшия съдебен съвет, в публичните предприятия, в администрацията.

Премахване на почивните бази на администрацията и на МВР. И таргетирани помощи и плащания на база на подоходни критерии.

В рамките на бюджетната процедура ще предложим общинските проекти да бъдат приоритизирани на база на това кой първи е подал и да се дигитализира процеса, защото в момента той непрозрачен. Ще предложим отново търговете за частните болници, ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, с които също се източва бюджета".