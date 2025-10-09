Терзиев: Всеки поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци

“Г-н Борисов ме кани в парламента – да “даде“ пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева. Благодаря за “подадената ръка”. Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци”, заяви в отговор кметът на София Васил Терзиев.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че очаква кметът на столицата в парламента, за да се намери решение на кризата с боклука.

“Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест. София има нужда не от извънредни акции – това го могат и доброволците от кварталите, както се вижда. София има нужда от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците”, добави още Терзиев.

По думите му битката на София днес вече е видима, но не е от вчера. Проблемът, казва Терзиев, е резултат от години нерешени зависимости, липса на контрол и разпадаща се държавна система за управление на отпадъците. “Ако държавата иска да помогне, нека започне от това да изпълнява задълженията си и да не пречи”, се казва още в съобщението на столичния кмет.

На местно ниво Терзиев подчерта нуждата от конструктивно мнозинство в СОС и укрепването на капацитета на общинските дружества, които носят отговорност за чистотата. “И понеже Борисов ми предложи да ида с празен лист, чувствам се свободен да продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата”, каза още кметът.

“Сред тези теми са осигуряването на справедливо финансиране на градския транспорт, държавна програма за строителство и спиране на блокажа над работата на Общината дори за дребните промени в града.

Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност, заяви кметът и подчерта, че не иска подаяния и обещания, а държавата да не пречи да си върши работата. София ще се справи – както винаги. Но не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост”, добавя Терзиев.