Шарл Льоклер и Александра Сент Мльо се ожениха? ВИДЕО

Шарл Льоклер и Александра Сен Мльо направиха следващата голяма крачка във връзката си?

Видеа, споделени в социалните мрежи на 28 февруари, показват двойката да се движи из Монако с червено ретро Ferrari. 23-годишната Сен Мльо се вижда с букет цветя в ръце и облечена в това, което изглежда като бяла сватбена рокля, докато 28-годишният Льоклер е в класически бял костюм.

Фенове веднага заподозряха, че пилотът от Формула 1 и годеницата му са се оженили на тиха, частна церемония. А на следващия ден инфлуенсърката допълнително разпали слуховете, като публикува закачлив мийм в Instagram Stories - сцена от "Стюарт Литъл" ("Stuart Little"), която напомня на кадрите, на които тя и Льоклер са в червения кабриолет.

Сен Мльо добави върху публикацията единствено емоджи - червено сърце.

Феновете забелязаха и още един детайл - Сен Мльо е променила описанието в биографията си в Instagram така, че да съвпада с фамилията на пилота. В момента то гласи: "Alexandra Leclerc 🦋."

Списание People се е свързало с представители на Льоклер и Сен Мльо, както и с Ferrari F1, но не е получило отговор.

Льоклер разкри, че е предложил брак на дългогодишната си приятелка с публикация в Instagram от 2 ноември. Той сподели, че е направил предложението с помощта на дакела на двойката - Лео.

"Mr². & Mrs. Leclerc 💍❤️❤️❤️", написа пилотът в Instagram, публикувайки снимки от романтичните им празненства, включително аранжировка от червени листенца във формата на сърце.

На други снимки Сен Мльо показва диамантения си пръстен, както и декорацията от празненството.

Виждат се и подноси с украсени бисквити, на които пише "A & C" и "She Said Yes" ("Тя каза "да"), както и малки лакомства във формата на кучешки кокали с надпис "Mom Said Yes" ("Мама каза "да").

Шарл Льоклер и TikTok звездата бяха забелязани за първи път заедно през март 2023 година. Два месеца по-късно спортистът потвърди връзката им в интервю за Gala France.

Оттогава Сен Мльо подкрепя кариерата на Льоклер на пистата, включително по време на Гран при на Маями през 2024 г. и Гран при на Монако, където Льоклер завърши съответно трети и първи.

WEDDING OF THE YEAR 🙂‍↕️💍 pic.twitter.com/AxbZgr8Kqf — nik ⋆.𐙚 ̊ (@sainzzleclerc) February 28, 2026