IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Самоковец си плати данъците с фалшива банкнота от 200 евро

Това е пореден случай в града

02.03.2026 | 14:00 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жител на Самоков е платил местните си данъци и такси с фалшива банкнота от 200 евро, съобщиха от МВР. Сигналът в полицията е получен на 27 февруари от служител на Община Самоков. 

След приключване на работния ден и отчитане на събрания оборот е установено, че е банкнотата е неистинска. Тя е изпратена за експертна справка в Българската народна банка. По случая е регистрирана преписка.

Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова потвърди за БТА случая. Тя посочи, че това е първи такъв случай, откакто България е част от еврозоната, а все още хората предпочитат да плащат в брой.

В началото на този месец двама мъже бяха задържани в Самоков, след като са платили с фалшиви евро банкноти. В края на миналия месец турист в Боровец бе платил с фалшива банкнота от 500 евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самоков фалшиво евро
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem