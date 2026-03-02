IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Франция е готова да участва в отбраната на страните от Залива и Йордания

Те бяха въвлечени във война, която не са избирали, заяви Париж

02.03.2026 | 13:53 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Франция е "готова да участва" в отбраната на станалите мишена на ирански удари страни от Залива и Йордания "в съответствие със споразуменията, които обвързват Париж с партньорите му, и с принципа за колективна самоотбрана", заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност с приятелските страни, които бяха умишлено набелязани за мишени от ракетите и дроновете на Революционната гвардия и въвлечени във война, която не са избирали – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Тя е готова да участва в тяхната отбрана", каза министърът на пресконференция.
(БТА)

 

