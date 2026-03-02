Франция е готова да участва в отбраната на страните от Залива и Йордания

Франция е "готова да участва" в отбраната на станалите мишена на ирански удари страни от Залива и Йордания "в съответствие със споразуменията, които обвързват Париж с партньорите му, и с принципа за колективна самоотбрана", заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност с приятелските страни, които бяха умишлено набелязани за мишени от ракетите и дроновете на Революционната гвардия и въвлечени във война, която не са избирали – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Тя е готова да участва в тяхната отбрана", каза министърът на пресконференция.

(БТА)