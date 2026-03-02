Спипаха двама турци с над 3 кг кокаин на "Капитан Андреево"

Двама турци са задържани и обвинени за контрабанда на 3,190 кг кокаин през Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от 27 февруари около обяд, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ хладилници и перални от Кралство Дания през България за Турция, уточниха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници“ в Свиленград. След сработване на рисков профил превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген. Анализът на рентгеновото изображение е показал зони със съмнителна плътност.

В контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически оглед на няколко места в шофьорската кабина митническите служители откриват три пресовани пакета с бяло прахообразно вещество. Направеният полеви наркотест е реагирал на кокаин. Общото количество на открития наркотик е 3,190 кг на стойност 293 583,80 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Водачът на камиона – М. Й. (30 г.) – е задържан. В хода на последващите действия по разследването е установен и задържан и К. А. (58 г.), който е предал кокаина на шофьора на паркинг за товарни автомобили. Пратката е трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Днес Окръжна прокуратура – Хасково е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях, допълниха от държавното обвинение.

Предходният случай на осуетена контрабанда на кокаин през "Капитан Андреево" бе на 22 февруари, когато отново с рентген и митническо куче в товарен автомобил бяха открити 11,180 кг кокаин на стойност 1,029 млн. евро и 5,2 кг. златни отливки на стойност 402 983 евро. Обвинените по случая - турските граждани Айхан Харпутлу (53 г.), Ферхат Уайр (37 г.) и българският гражданин Денис Рамаданов (24 г.) бяха оставени в ареста от Окръжния съд в Хасково.