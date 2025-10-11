IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Позволиха на живущите в Николово да се върнат по домовете си

Те обаче трябва да имат готовност за евакуация

11.10.2025 | 14:22 ч. 1
Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с повишена готовност за евакуация през следващите 72 часа. Това заяви пред журналисти кметът на Русе Пенчо Милков във връзка със състоянието на язовирната стена край Николово. 

Милков добави, че Мартен също остава в повишена готовност за евакуация.

Бедственото положение в района за 72 часа се запазва, тъй като все още няма спиране на прииждащите води в язовира, въпреки изпомпването.

Днес започнаха и първите укрепителни действия на дигата на езерото "Липник". На нея вече работят екипи, които тампонират фугите и опъват платнища, за да предотвратят навлизането на вода в основата ѝ. Източването на езерото продължава, като нивото му ще бъде намалено до минимум.

