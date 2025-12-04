Финансист за обмяната в евро: Още сега донесете парите си в брой в банките

Българската икономика се справя доста добре. Виждам ръст от 2,3% през третото тримесечие на годишна база. Това е един от най-добрите ръстове в ЕС. Това каза кънтри мениджърът на финансова група в България Кристоф Де Мил в "България сутрин".

Той отбеляза "солидния растеж", който се поражда както от частното потребление, така и от инвестициите.

"Този ръст се стимулира до известна степен от харчовете на правителството, от инвестициите. Нашата прогноза около края на годината е около 3% ръст, което е добре. За следващата година прогнозираме малко по-ниско, но горе-долу същия процент", уточни Де Мил.

Всички вярват, че еврото ще стимулира икономическия растеж

"Не смятам, че такъв ще е случаят. Еврото ще улесни икономическия растеж, но при условие, че ние предприемем солидни решения по отношение на политиката и сами си стимулираме икономическия растеж. Икономическият растеж няма само да се породи от еврото, а от това, което като икономика вършим в България", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Еврото ще премахне голяма част от транзакционните разходи и разходите за обмен на валута, което ще улесни бизнеса, изтъкна гостът

"Поради еврото минималните задължителни резерви в Централната банка ще бъдат освободени. Ще дойде повече ликвидност на пазара. Ние ще финансираме също бизнес проекти, когато са стабилни, но ликвидността ще е налице. Вече видяхме, че рейтинговите агенции понижиха или подобриха кредитния рейтинг в България", подчерта Кристоф Де Мил.

"То ще даде повече предвидимост по отношение на финансовите потоци, но дали само по себе си еврото ще даде предвидимост - за това са нужни и други фактори. Разбирам страха от инфлация, но на първо място, ако погледнем Хърватия, нещата показаха, че еврото не доведе до структурна инфлация. Ако очаквате светът да се промени за един ден или за шест месеца след въвеждането на еврото - няма да се случи", обясни финансовият експерт.

Преходът от техническа гледна точка няма да създаде проблеми

"Още сега донесете парите си в брой в банковите офиси. Целият сектор дава възможност безплатно да се направи това, не чакайте до последния момент. Ако не се налага да дойдете първата седмица на януари в банковите клонове, не го правете. Има 6-месечен период, в който тази обмяна ще е безплатна. Ще има известно прекъсване точно на Нова година по отношение на ПОС терминалите, банкоматите и картите, между 21 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари", каза още Кристоф Де Мил.

Експертът не очаква повишение на лихвите.