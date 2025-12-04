Студената луна сбъдва мечтите на част от зодиите

На 5-ти декември ни очаква последното пълнолуние за годината. То ще е в знака на Близнаци. Събитието се нарича още Студена луна, заради скорошното настъпване на зимата и все по-голямото спадане на температурите. Въпреки това, то е доста късметлийско. Желанията ни от последните 6 месеца се реализират, работим за мечтите си, космосът ни обещава благословии. За някои пълнолунието носи много щастие. Ето кои са тези зодии, според "Parade".

Близнаци

Те трябва да научат, че любовта към себе си е най-хубавата любов. Да бъдат себе си ще им помогне да променят нещата в живота си към по-добро. На фокус е идентичността им, късметът за тях идва с това пълнолуние в техния знак. Да бъдат истински и верни на себе си не беше лесно тази година. Може да са се замисляли да се променят, за да се впишат и харесат. Но вече откриха, че да бъдат искрени и автентични е най-доброто решение, дори да е трудно. Студената луна носи неочаквани благословии, с които награждава тяхната оригиналност.

Стрелец

Правилният човек идва в правилното време. Късметът в любовта ги намира тъкмо сега. Това, което те търсят, най-сетне идва на пътя им. На фокус при пълнолунието са връзките и партньорствата. Необвързаните може да срещнат своя специален човек в дните около събитието. Най-накрая може да се влюбят в сродната си душа, нещо, което си пожелаха преди няколко месеца. Обвързаните също имат поводи за радост. Връзката им ще бъде благословена. Общите им желания с партньора се сбъдват преди годината да приключи. Нека бъдат благодарни за любовта и връзката, това ги прави по-големи късметлии.

