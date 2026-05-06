IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Моторист загина след челен удар в камион

Инцидентът е станал на пътя между Омуртаг и с. Тича

06.05.2026 | 20:11 ч. 5
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Мъж на 40 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклет "Кавазаки" е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарен автомобил.

Мотоциклетистът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на водача на товарния автомобил е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

моторист
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem