Йорданова: Силите на ГЕРБ отслабват, Борисов помага на щурма на Пеевски

Според бившия правосъден министър Надежда Йорданова изборите в Пазарджик, както и начинът им на провеждане и резултатите, са показали като под лупа картината на завладяната държава - този мотив беше и в основата на вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ.

“Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове”, добави пред БНТ Йорданова. Депутатът добави, че МВР “стоеше леко безучастно встрани”.

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешна работа и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", заяви Йорданова.

По думите ѝ, това, което прави Борисов показва безпомощност и помага на “щурма на Пеевски да завладее изцяло властта". Йорданова добави, че силите на ГЕРБ отслабват.

Народният представител заяви, че изборът дали Пеевски ще влезе официално в мнозинството е на Борисов, защото лидерът на ГЕРБ е архитектът на това управление. Според нея това правителство никога не е било на малцинството, а зад него стои четворна коалиция, която включва и ДПС – Ново начало.

Йорданова припомни, че “Демократична България“ е положила всички усилия, въпреки високата политическата цена, по време на преговорите за правителство преди близо година, за да има управленско мнозинство, което изключва Пеевски.

“Когато стана време за финализиране на преговорите и трябваше лидерите да се срещнат и да решат въпроса за премиера, ГЕРБ стана от масата на преговорите. ДБ направи възможно този парламент да работи, с нашата много твърда позиция за председател на Народното събрание”, припомни Йорданова.



Тя е категорична, че в настоящия парламент не вижда възможности за участие на ПП-ДБ в управленско мнозинство.

