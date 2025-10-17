Мирчев: Борисов окончателно вкара Пеевски в новата коалиция

Истината е, че има огромна опасност за страната ни, защото вървим към мека диктатура, към това "ДПС-Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България. Това каза пред журналисти съпредседателят на партия „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев. Изявлението беше в централата на партията.

Очевидно става дума за коалиция от четири партии, очевидно една от тези партии е "ДПС-Ново начало", заяви Мирчев по повод днешното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Дали тя ще има министри, или не – вече не е толкова важно, защото самият Борисов каза: „Когато Пеевски иска нещо от мен, аз го изпълнявам“, каза още съпредседателят на „Да, България“. Според него това изявление на Борисов е достатъчно и с него може да се обобщи цялата пресконференция на лидера на ГЕРБ.

Бойко Борисов днес окончателно вкара Делян Пеевски в новата коалиция, каза Мирчев.Мирчев заяви, че лидерът на ГЕРБ е изрекъл лъжа за това, че ПП-ДБ „по никакъв начин не сме били готови и не сме поставили условия, не сме протегнали ръка, за да влезем в подобно управление“. Направихме го и нашите условия ги сложихме на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да не се докосва до управлението на страната, заяви съпредседателят на „Да, България“.Борисов тогава се уплаши и избра да управлява с Пеевски, коментира още Мирчев. В момента продължава в същия дух, признавайки, че познава Пеевски от 20 години, добави депутатът.Мирчев смята, че отстраняването на директора на МВР-Пазарджик е „компенсация за това, че за пореден път Борисов не можа да вземе главата на вътрешния министър, след като правилно беше установил, че той обслужва изцяло Делян Пеевски“.Според Мирчев липсата на кворум в парламента е показател за това, че „Борисов се гърчи пред Пеевски и пред невъзможността да се отскубне, да отиде на избори и да направи последен опит всъщност ГЕРБ да не бъде погълнат от Делян Пеевски“.

Дали ДПС-Ново начало ще има министри в кабинета, или не според Мирчев вече не е толкова важно, защото „самият Борисов каза, когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам“. „От тяхна гледна точка очевидно политическа криза няма. Истината е, че има огромна опасност за страната ни, защото вървим към мека диктатура, вървим към това ДПС-Ново начало окончателно да овладее цялата власт в България“, смята той.

Мирчев изтъкна и че БСП по никакъв начин не защитиха собствения си председател на парламента Наталия Киселова и обобщи: „Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, които единственото поне, което понякога правеха е да отстояват някакви цел.“

БСП се е предала и е изцяло в лапите на Пеевски, каза още той и посочи, че „става дума за труп, който е на изкуствено дишане“. |