Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

Той заплаши да спре помощите за Богота

19.10.2025 | 20:55 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп нарече колумбийския президент Густаво Петро "незаконен нарколидер" и заяви, че Съединените щати ще прекратят големи плащания и субсидии за южноамериканската страна, предаде Ройтерс.

"Целта на това производство на наркотици е продажбата на огромни количества в Съединените щати и сеене на смърт, разруха и хаос", каза той в публикация в социалната платформа Truth Social.

Засега няма коментар от колумбийска страна.

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Миналия месец Съединените щати отнеха визата на Петро, ​​след като той се присъедини към пропалестинска демонстрация в Ню Йорк и призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп.

Миналата година Петро обеща да „укроти“ регионите за отглеждане на кока в Колумбия с мащабна социална и военна намеса, но стратегията донесе малък успех.

През септември Тръмп посочи страни като Афганистан, Боливия, Бирма, Колумбия и Венецуела сред тези, за които Съединените щати смятат, че очевидно през последната година са се провалили в спазването на споразуменията за борба с наркотиците.

Той обвини политическото ръководство на Колумбия, че не изпълнява задълженията си и че покровителства наркопроизводството.

"Петро е незаконен нарколидер, който силно насърчава масовото производство на наркотици", каза Тръмп и добави, че плащанията и субсидиите на САЩ за Колумбия са кражба на парите на американския данъкоплатец. 

"От днес тези плащания или друга форма на плащане на субсидии вече няма да се извършват", написа той с главни букви. Не стана ясно какво точно иска да каже Тръмп.  (БТА)

