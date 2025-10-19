IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ман Юнайтед превзе "Анфийлд" в луд мач

Това беше първа победа на Юнайтед на стадион "Анфийлд" от 2016 година насам

19.10.2025 | 21:10 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Ливърпул загуби от Манчестър Юнайтед с 1:2 на своя стадион "Анфийлд" в дербито на осмия кръг в английската Висша лига.

Двата отбора изиграха много равностойно първо полувреме, разликата в което дойде само минута след първия съдийски сигнал, когато Брайън Мбемо завърши бърза контраатака.

Карък №1 в дербито се оказа Коуди Гакпо, който нацели три греди между 20-ата и 50-ата минута, като в два от случаите търсеше директно попадение с много силни фалцови изпълнения.

В 78-минута Гакпо все пак изравни напълно заслужено, като това беше едва вторият точен удар за мърсисайдци през второто полувреме.

Хари Магуайър обаче върна преднината на „червените дяволи“ шест минути по-късно, вкарвайки с глава след центриране на Бруно Фернандеш.

Това беше първа победа на Юнайтед на стадион "Анфийлд" от 2016 година насам. В същото време Ливърпул губи 4 поредни мача във всички турнири за първи път от 11 години.

Момчетата на Арне Слот остават трети с 15 точки и вече изостават с четири от лидера Арсенал. За нидерландския мениджър това е първи случай в кариерата му с четири поредни загуби. Воденият от Рубен Аморим състав пък се изкачи до девето място с актив от 13 пункта.

