През седмицата ни очаква т.нар. циганско лято с температури до 27 градуса, но от следващия понеделник идва студен фронт с облаци и валежи. Това каза пред БНТ метеорологът Анастасия Кирилова и предупреди, че вече е време за смяна на зимните гуми заради температури, близки до нулата и влажна настилка.

По-дългосрочно зимата се очертава сравнително топла, но с неясни валежи.

Анастасия Кирилова направи ретроспекция на изминалите дни и очерта какво ни очаква през следващите седмици.

„Не е изненада, че октомври до момента е по-студен от обичайното. Почти в цялата страна температурите са под нормата“, обясни Кирилова. По думите ѝ дори с предстоящото затопляне няма да се компенсират по-ниските стойности.

Тя открои като отклонение от нормата валежите, които в цялата страна са над нормата.

„В Северна България валежите достигнаха 300% от месечната норма, три пъти повече от обичайното“, уточни синоптикът.

По думите ѝ това е надминало очакванията на всички, но напомни, че не е добре всичко да се извали наведнъж. Според прогнозата не се очакват значителни валежи занапред през месеца.

Тя коментира и вече мразовити утрини и предстоящи температурни амплитуди.

„Тази сутрин температурата в София беше 0 градуса, а на много места в страната имаше слани“, каза Кирилова.

През следващите дни се очакват големи амплитуди – от 0 до 16 градуса, а в края на седмицата дори до 20 градуса.

„При слънчево време амплитудата между минимална и максимална температура може да достигне 15 градуса и повече“, поясни тя.

Тя прогнозира, че ще има т.нар. циганско лято тази седмица, като се очаква значително затопляне.

„Ще има циганско лято, ако можем така да го наречем. Точно тази седмица. Очаква се значително затопляне с южен вятър. През следващите дни постепенно ще се повишават температурите, като в събота и неделя температурите ще достигнат 22–27 градуса. Сутрешните ще са около 10“, обясни още синоптикът и посочи, че морската вода ще е около 18–19 градуса.

От понеделник обаче се очаква рязко застудяване

„След неделя ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Ще има облаци и валежи, макар и незначителни. Температурите рязко ще се понижат“, предупреди Кирилова.

След студения фронт се очаква леко затопляне, не се очакват значителни валежи.

По думите ѝ е възможно при съвпадение на валежи и застудяване в София да се видят и снежинки в края на месеца.

През следващите дни ще е подходящо време за планински туризъм, каза тя.

По-дългосрочните прогнози показват, че зимата ще бъде по-топла с температури около или над нормата.

„Очакваме по-скоро топла или нормална зима. По отношение на валежите няма яснота – възможни са както по-мокри, така и по-сухи сценарии“, обобщи метеорологът.