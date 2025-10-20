Кая Калас за потенциалното посещение на Путин в Унгария: Не е хубаво

Заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас разкритикува перспективата руският президент Владимир Путин да посети Унгария, заявявайки, че би било "неприятно“ държава членка на ЕС да бъде домакин на лидер, издирван от Международния наказателен съд (МНС).

Путин е изправен пред заповед за арест от МНС за предполагаеми военни престъпления в Украйна, докато Унгария е в процес на напускане на съда.

Забележките идват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира скоро да се срещне с Путин в Будапеща, което предизвика недоумение сред европейските дипломати, които вече са предпазливи относно тесните връзки на Унгария с Москва.

Потенциално посещение на Путин би поставило на изпитание единството на ЕС и би подкопало западните санкции срещу Русия.

Това би поставило Унгария в противоречие с други държави от ЕС, особено с тези като Литва и Естония, които заеха твърда позиция срещу действията на Москва в Украйна.

Калас приветства мирните усилия на САЩ, но подчерта, че всички преговори трябва да включват украинския президент Володимир Зеленски.

Планираната среща в Будапеща може да натовари координацията между ЕС и САЩ по отношение на войната в Украйна и да разпали дебата за това как да се ангажира Москва дипломатически.

Следващият ход на ЕС по отношение на санкциите ще сигнализира дали Брюксел планира да затегне или да пренастрои подхода си на фона на нарастващия глобален натиск за мирни преговори.