Мъж на 88 години с триколка отне предимство и пострада

Мъж на 88 години е с подкожен хематом на главата и луксация на раменната става след катастрофа, станала в района на село Ръждак, съобщиха от МВР-Благоевград. На 19 октомври в 16:42 часа в района на селото 88-годишен мъж от град Петрич е управлявал електрическо превозно средство - триколка, което не е регистрирано по надлежния ред.

При завой наляво в посока град Петрич шофьорът е отнел предимството на лек автомобил „Опел Корса“ с 67-годишен водач от с. Беласица и е допуснал пътнотранспортно произшествие. Пострадалият 88-годишен мъж е настанен за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница"- База 2 - Петрич. Пробите на водача на автомобила за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

На същата дата около 15:24 часа на пътя между селата Първомай и Кавракирово мотоциклет с марка „Ямаха“, управляван от 46-годишен чужд гражданин, се е блъснал в лек автомобил "Хюндай".

Мотоциклетистът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост и на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение, като се е блъснал в лек автомобил „Хюндай“ с 56-годишен водач от град Петрич. В резултат на инцидента мотоциклетистът е пострадал и има фрактура на подбедрицата. На водача на лекия автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни, предаде БТА.