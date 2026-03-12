Инцидентите с дронове са чести, на летищата липсва сигурна защита

Темата за сигурността на летищата отново излезе на преден план след случаи с любителски дронове около летище София. Според председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков подобни инциденти поставят въпроса защо страната ни все още няма изградена ефективна антидрон система и какви рискове крие това за авиацията.

Ясни европейски правила

В предаването “Денят ON AIR” Иванджиков коментира, че на европейско ниво все още няма окончателно изчистени регулации за задължителното въвеждане на антидрон системи на летищата.

"Информацията беше много разнопосочна, включително и от летище "Васил Левски" - официалната им позиция. Ще започна от регулациите. Все още и Европейската комисия в Брюксел, и агенцията в Кьолн работят да изчистят напълно каква система трябва да се сложи по летищата, както и Евроконтрол. Това още не е ясно написано - как с директива да се задължат летищата, които имат определен трафик, на база оценка на риска да преценят каква система трябва да сложат. Това още го няма", каза Иванджиков.

Според него именно липсата на ясна директива позволява на летищата да решават дали да инвестират в подобни системи.

"Това позволява на летищата те да решат дали да си сложат антидрон система или не. Например, Франкфурт е доста натоварено летище и ако се случат такива неща, загубите са страшно големи. Съответно те са решили, че трябва да си сложат на тяхното летище антидрон система", отбеляза Иванджиков пред Bulgaria ON AIR.

Но на доста летища в Европа все още няма такава система и остава въпросът - кой трябва да я изгради? Летището или държавата? Кой трябва да плати за това?

Инцидентите са чести

Една от причините за отлагането на подобни инвестиции е и цената. Според Иванджиков изграждането на ефективна антидрон система изисква сериозен финансов ресурс.

"Седемцифрена е сумата, ако се направи правилно. Погледнах в един сайт колко инцидента има с дронове по летища - около 1700. В Англия, в Гетуик, имаше страшно много. Там също се взеха някакви мерки за детекция", посочи гостът.

Според Иванджиков след предишни случаи около летище "Васил Левски" са въведени санкции за нерегламентирано използване на дронове, но те не са достатъчно строги.

"Спомняте си преди една година на летище София - веднага се предизвика голям шум, промени се Законът за гражданското въздухоплаване, където се наложиха санкции между 3 и 10 хиляди лева и имуществени от 3 до 30 хиляди. Които за мен са малко, защото щетите по един самолет, отклоняването на самолет да отиде да кацне в Бургас, Пловдив или Варна, са много по-големи. Така че според мен трябва да се промени това нещо - да има много по-сериозни санкции", смята Иванджиков.

Експертът е на мнение, че европейските институции трябва да създадат ясна рамка, която да задължи летищата да предприемат мерки. По думите на Иванджиков дрон индустрията се развива изключително бързо и вече играе важна роля както в гражданския сектор, така и във военните конфликти. Затова и въпросът за сигурността около летищата и критичната инфраструктура ще става все по-актуален.

Гледайте видеото с целия разговор.