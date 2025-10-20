И днес няма окончателно решение дали ще има промени в правителството. Разговорите между партньорите в коалиционната формула на властта ще са утре. Очаква се и заседание на Съвета съвместно управление. Целта е една – решение дали ДПС-Ново начало ще е част от правителството.

Този въпрос, обаче, получи частично своя отговор. Сутринта с пост в социалните мрежи лидерът на ДПС заяви, че правителството има подкрепата на партията и парламентарната група за пълен мандат, докато работи за хората

Пеевски съобщи още, че е говорил с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдил позицията си за пълна подкрепа. Всчико това ден, след като лидерът на мадндатоносителя ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че всички чакат какъв ще бъде неговият ход.

Ще има ли преформатиране на кабинета и кой има финалната дума как да изглежда правителството? Дебат по темата в студиото на "Директно" на телевизия Bulgaria ON AIR със социолога и управител на "Маркет Линкс" Добромир Живков и журналиста и главен редактор на OFFNews Владимир Йончев.