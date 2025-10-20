IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ще има ли преформатиране на кабинета и кой има финалната дума?

Дебат по темата в студиото на "Директно" със социолога и управител на "Маркет Линкс" Добромир Живков и журналиста и главен редактор на OFFNews Владимир Йончев.

20.10.2025 | 20:33 ч. 0
И днес няма окончателно решение дали ще има промени в правителството. Разговорите между партньорите в коалиционната формула на властта ще са утре. Очаква се и заседание на Съвета съвместно управление. Целта е една – решение дали ДПС-Ново начало ще е част от правителството.

Този въпрос, обаче, получи частично своя отговор. Сутринта с пост в социалните мрежи лидерът на ДПС заяви, че правителството има подкрепата на партията и парламентарната група за пълен мандат, докато работи за хората

Пеевски съобщи още, че е говорил с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдил позицията си за пълна подкрепа. Всчико това ден, след като лидерът на мадндатоносителя ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че всички чакат какъв ще бъде неговият ход.

