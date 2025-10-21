Мъж от Кюстендил ще лежи в затвора заради половин грам марихуана

Мъж на 31 г. от Кюстендил беше осъден за незаконно притежание на наркотично вещество - 0,5 грама марихуана. Присъдата е потвърдена от най-високата инстанция - Върховен касационен съд и е приведена в изпълнение, осъденият вече е в затвора, казаха за БНР от Районна прокуратура в Кюстендил, работила по случая.

Случаят е от лятото на 2024 г., когато мъжът е бил задържан с 0,5 грама марихуана в лек автомобил.

Действието е било извършено, докато се намирал в изпитателен срок на наказание, наложено му през 2022 г. за подобно престъпление.

В хода на съдебното следствие е установено, че макар количеството на наркотика да е малко (на стойност 10 лева), личността на обвиняемия представлява по‑висока степен на обществена опасност, като е взето предвид и съдебното му минало.

С акт на Върховния наказателен съд на мъжа е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода при общ режим.

Освен това е приведено в изпълнение и предходното наказание от 6 месеца лишаване от свобода, наложено му по друго дело. Присъдата е окончателна и вече е влязла в сила.