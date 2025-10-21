IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Мъж от Кюстендил ще лежи в затвора заради половин грам марихуана

В момента на задържането му той е бил в изпитателен срок

21.10.2025 | 09:00 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 31 г. от Кюстендил беше осъден за незаконно притежание на наркотично вещество - 0,5 грама марихуана. Присъдата е потвърдена от най-високата инстанция - Върховен касационен съд и е приведена в изпълнение, осъденият вече е в затвора, казаха за БНР от Районна прокуратура в Кюстендил, работила по случая.

Случаят е от лятото на 2024 г., когато мъжът е бил задържан с 0,5 грама марихуана в лек автомобил. 

Действието е било извършено, докато се намирал в изпитателен срок на наказание, наложено му през 2022 г. за подобно престъпление. 

В хода на съдебното следствие е установено, че макар количеството на наркотика да е малко (на стойност 10 лева), личността на обвиняемия представлява по‑висока степен на обществена опасност, като е взето предвид и съдебното му минало. 

С акт на Върховния наказателен съд на мъжа е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода при общ режим. 

Освен това е приведено в изпълнение и предходното наказание от 6 месеца лишаване от свобода, наложено му по друго дело. Присъдата е окончателна и вече е влязла в сила.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кюстендил марихуана затвор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem