49-годишен с над 2 промила самокатастрофира с тротинетка в Бургас

49-годишен мъж самокатастрофира с електрическа тротинетка след употреба на голямо количество алкохол в Бургас.

Инцидентът е станал в понеделник малко преди 21.00 ч. в района до бл. 57 в жилищен комплекс "Меден рудник".

По информация на полицията мъжът е паднал на пътното платно.

Той е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2,40 промила.

Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където лекарите са установили контузия на главата. Мъжът е отказал хоспитализация и е освободен за домашно лечение, съобщи БНТ.