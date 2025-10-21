Анализатори: Няма да има реформи в настоящето управление

Изпълнителният директор на социологическата агенция "Галъп" Петко Петков заяви, че от индикациите, които идват от управляващите, не се очаква промяна в настоящото управление. “Предстои да видим дали ще се промени поведението на правителството”, добави социологът.

"През последната седмица колебанията се отразиха и в обществото започнаха да се чудят хората какво се случва. Няма да има реформи в настоящето управление, а в бъдеще може би ще има", каза още Петков в предаването “България сутрин”.

Политологът Атанас Радев добави, че недоразуменията по отношение на бюджета и недоволството по отношение на министъра на труда и социалната политика, и към председателя на НС. "Това ще бъде основата за предоговаряне на коалицията. Изборите в Пазарджик се използваха за това "ДПС-Ново начало" да влезе в управлението", коментира той.

Ще стане ли част от управлението ДПС-НН?

Според Петков партията на Пеевски ще продължи да работи в сегашната си конфигурация - да подкрепя правителството без желание за постове и позиции. Според анализатора това е комфортна ситуация за ДПС-НН.

“В социалната политика има неаргументирано харчене и раздаване на помощи. Има проблем и трябва да има реформа. Думите на Борисов потънаха в проекцията на обществото и медиите. Политиците осъзнаха, че могат не само да ходят на избори през няколко месеца, а могат да разговарят помежду си", анализира Петков пред Bulgaria ON AIR.

"Ако погледнем социологията, ГЕРБ запазва своето място, въпрос е кой загрява за второто място. Ако си представим, че имаме предсрочни избори - това означава, че "ДПС-Нова начало" ще се борят за второто място, където ще имат много по-голямо влияние. Коалиционните партньори ще изпаднат в интересна ситуация, за тях е нормално да искат да остане властта. След Съвета за съвместно управление ще чуем и ИТН под една или друга форма. Радев слезе от държавните автомобили. Това е загрявката му за работа на терен", добави Радев.

По думите на Петков мълчанието от страна на ИТН задава някакъв вид мистериозност, но тяхното политическо поведение следва определена политическа логика. "След като се произнесе Съветът за управление, ще излязат с позиция. Те нямат интерес да излязат от управлението, имат ключови министерство. Не биха напуснали настоящото правителство", смята изпълнителният директор на "Галъп".

"Да не подценяваме до каква степен има търпимост в обществото на това участие. Президентските избори са интересен катализатор на това какво ще се случи. Може за първи път да бъде избран президент, който да не е близък до конкретни политически субекти. Подходът на политиците трябва да се промени", обобщи Радев.

Петков от своя страна добави, че президентството се оказа център на властта. “Политиците трябва да се опитвам да разговарят с българските потенциали избиратели по различен начин. Според мен няма да има предсрочни избори".

Гледайте видеото с целия разговор.