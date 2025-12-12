IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които ще излекуват разбитото си сърце през тази зима

Вижте кои са късметлиите

12.12.2025
Снимка: iStock/Dzhulbee

Зимата почти е тук! Вече усещаме по-студеното време, коледното настроение е навсякъде, снегът обещава да се появи за по-дълго. За някои зимата ще донесе не само повече уют, но и едно чакано спокойствие. Тези зодии най-накрая ще излекуват разбитото си сърце и ще се почувстват по-добре. Ето кои са, според "Collective World".

Телец
През тази зима Телците намират вътрешен мир и излекуват старите си емоционални рани. Хората, които обичат, ще изиграят ключова роля за това - те ще предложат подкрепата си и ще помогнат на Телците да видят нещата от нова перспектива. Тези зодии трябва да си дадат време и да се отдадат на необходимостите си. Постепенно отново хармонията ще се настани в сърцето им. И увереността ще замени тъгата.

Дева
Девите влизат в период на самоанализ, размисли върху миналото, подкрепа към себе си. Те ще започнат да разбират своите емоции, ще направят нужните крачки и действия, и така ще започнат да лекуват разбитото си сърце. Важно е да избягват токсични ситуации и хора. Да се обградят с хора, които им носят спокойствие. В средата на зимата вече ще усещат силата си и вътрешен баланс.

Останалите вижте в teenproblem.net

зодии зодиакални знаци астрология разбито сърце зодии в любовта
