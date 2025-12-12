Украйна обмисля изтегляне на войските от Донбас

Украйна може да изтегли войските си от източните си региони в Донбас съгласно мирно споразумение, което се разглежда преди преговорите с американски представители. Компромисът би довел до изтегляне на въоръжените сили на Киев от Донецк и Луганск, за да се формира демилитаризирана зона, стига Русия да се съгласи на "реципрочно“ отстъпление.

Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че Доналд Тръмп настоява за създаването на "свободна икономическа зона“ между украинските и руските сили в богатата на минерали Донецка област.

"Те виждат как украинските сили напускат територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не навлизат в тази територия... която те вече наричат ​​"свободна икономическа зона“, каза украинският президент пред репортери в Киев.

"Русия няма да бъде задължена да повтори изтеглянето или да напусне южните региони Херсон и Запорожие съгласно американския план", добави Зеленски, цитиран от The Telegraph.

Украинският президент твърди, че няма правомощията да отстъпва територия на Русия и нито би действал против волята на своя народ да го направи. Но той е инструктирал преговарящите си да работят конструктивно с предложенията на САЩ, вместо да ги отхвърлят безразборно.

Последният компромис вероятно ще бъде повдигнат по време на разговорите между украински, европейски и американски представители в Париж в събота, включително по отношение на спорните териториални отстъпки, предложени от президентаТръмп.

"Това се отнася главно до въпроса какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна... въпрос, на който само украинският президент и украинският народ могат да отговорят“, каза Фридрих Мерц, германският канцлер, на пресконференция в Берлин в четвъртък.

"От този телефонен разговор с президента Тръмп вчера останах с твърдото впечатление, че той е готов да върви по този път с нас, защото знае, че европейците също трябва да бъдат чути тук", добави Мерц.

Стив Уиткоф, пратеник на президента на САЩ, оказва натиск върху Украйна да отстъпи едностранно Донбас като цена за мир.

По-рано тази седмица Тръмп се опита да засили натиска върху Зеленски, настоявайки, че ще претърпи военно поражение, ако не се съгласи на отстъпката.

Буферна зона

Първоначалният 28-точков план, изготвен от неговия пратеник, заедно с висш руски служител, предлагаше демилитаризирана зона, която ще бъде "международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация“.

Но Зеленски отхвърли предложението, предупреждавайки, че то ще предаде силно защитения "крепостен пояс“ на Украйна на Русия и ще послужи като трамплин за всяко бъдещо нашествие.

Съгласно контрапредложението, което се разглежда в Киев, Украйна и Русия биха се споразумели за "реципрочно“ изтегляне от маркирана демилитаризирана зона, която може да остане международно призната като украинска територия.

Границите на буферната зона все още не са определени и ще бъдат договорени едва след директни разговори между Зеленски и Тръмп.

Всякакви преговори за размера на демилитаризираната зона вероятно биха били труден въпрос, като се има предвид, че 25-те процента от Донецк, които все още са под украински контрол, се състоят от стратегически важни градове. Районите, държани от Русия, са предимно полета, по-малки градове и села.

Украйна също така настоява за "паралелни“ дискусии относно територията и гаранциите за сигурност на САЩ, за да се възпрепятства бъдеща руска инвазия.

Помощниците на Тръмп досега се съпротивляват да изложат писмено какво точно биха направили САЩ, за да защитят Украйна, ако се случи друга атака.

В последната версия на мирните предложения, които ще бъдат обсъдени във френската столица този уикенд, все още няма конкретен текст. Очаква се украинската страна да поднови настоятелството за формулировка на преговорите в Париж, на които ще присъства Алекс Гринкевич, висш генерал на НАТО.

Очаква се европейските лидери да използват преговорите, за да осигурят по-голяма роля за континента на масата за преговори, след като Тръмп допълнително обтегна и без това напрегнатите трансатлантически отношения, твърдейки, че те спъват мирните усилия.

"Работата, която вършим заедно, остава много трудна. Путин продължава безмилостно да води бруталната си война срещу цивилното население. В същото време той печели време“, каза Мерц.

"Искаме прекратяване на огъня, подкрепено от солидни правни и материални гаранции. Би било грешка да принудим украинския президент към мир, който населението му няма да подкрепи след четири години страдания и умирания“, добави канцлерът.