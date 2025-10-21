IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МС отпусна по 15 000 лв. на наследниците на загиналите при наводненията

Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Снимка: МТСП

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. 

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. 

По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. 

По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв. 

