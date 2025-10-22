Божидар Божанов: Европейският съюз е съюз на ценности

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов със заявка пълен мандат на правителството.

"Това, което се случи последните някои дни, е видимо как ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" се сляха. Ние също имаме снимки с ГЕРБ и сме били от двете страни на масата. Това е просто една партия с председател Делян Пеевски и съпредседател Бойко Борисов", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Денят ON AIR".

След Пазарджик Борисов се е ядосал, защото видимо това изяжда ГЕРБ, коментира той за Bulgaria ON AIR.

"Шефовете на ОДМВР всички са от времето на Калин Стоянов - Пеевски си има МВР. Това, което се случи днес, е за архива - да се знае в кой момент ГЕРБ е капитулирал напълно. Стандартните театрални представления на Борисов са как много иска с нас, но ние сме гадни и неприятни хора. Преговори за правителство имаше - бяха в началото на годината и края на миналата. Имаше преговори и за ротация", допълни Божанов.

По думите му след обсъденото вето днес става ясно, че управляващите нямат аргументи.

"Ходовете ни винаги са били ясни - да извадим Пеевски от властта. Дебатът в Европарламента беше важен. Беше важно въпросът да бъде поставен, защото нещата в България се влошават значително", изтъкна гостът.

Очакванията му са у нас да надделеят европейските ценности.

"Европейският съюз е съюз на ценности. Внесли сме промени в Закона за съдебната власт, за да бъде създаден нов Висш съдебен съвет. Винаги сме опитвали да сменим ВСС и ротацията се разпадна, защото искахме да сменим ВСС без Пеевски", каза Божанов.