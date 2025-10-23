IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Антъни Иполито е Силвестър Сталоун във филм за създаването на „Роки“

Разкриха първите кадри от лентата на Питър Фарели

23.10.2025 | 00:50 ч. 0
Снимка Instagram

Снимка Instagram

Разкриха първия кадри от филма "Аз играя Роки", който разказва истинската история за създаването на боксовата класика от 1976 г. с участието на Силвестър Сталоун - "Роки". В ролята на легендата от филма "Рамбо" влиза младият италиански актьор Антъни Иполито, съобщава Нова тв.

„Филмът разказва истинската история на Силвестър Сталоун и неговата непоклатима вяра, че не е бил предопределен просто да напише „Роки“, а да бъде Роки Балбоа“, гласи надписът в Instagram.

Много преди да стане екранен екшън герой, 29-годишният Сталоун е бил актьор с частично парализирано лице и говорен дефект. Той написва сценария за „Роки“, но е отказва да продаде правата, освен ако не получи главната роля. След като отказва шестцифрени сделки, той създава филма с бюджет под 1 милион долара.

Като история за краен аутсайдер, „Роки“ се превръща в най-големия боксофис хит на годината и в крайна сметка носи награда „Оскар“ за най-добър филм. След като затвърждава мястото си в историята на Холивуд, оригиналният „Роки“ има няколко продължения, както и спин-оф поредицата „Крийд“.

Режисьор на лентата е Питър Фарели, който спечели „Оскар“ за режисурата на „ Зелената книга“.

Антъни Иполито изигра още една легенда в киното - Ал Пачино, в минисериала на Paramount „Офертата“, която разказва историята за създаването на друга филмова класика от 70-те години на миналия век „Кръстникът“ на Франсис Форд Копола. 

Тагове:

иполито сталоун роки филм
