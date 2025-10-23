IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Василев за санкциите за "Лукойл": Цената за крайния потребител ще се повиши

Според депутата ще има отражение на националната сигурност

23.10.2025 | 13:00 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Действията на Доналд Тръмп за наложените санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ пряко засягат България в негативен контекст. Това каза пред журналисти лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев по повод информацията за наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании. Според него това ще се отрази на националната сигурност, свързана с рафинерията на „Лукойл“ у нас.

Очакваме цената за крайния потребител да се повиши, каза Василев.

„Ще има огромен проблем с доставките, ако „Лукойл“ продължи да бъде собственик на българската рафинерия“, предположи той. Още утре да предложим на Народното събрание да гласува инвестиционен разход за придобиването от държавата на „Лукойл“, обяви лидерът на МЕЧ. 

След последните изказвания на Борисов се съмнявам, че и Киселова ще бъде махната, каза Василев в отговор на въпрос за евентуална смяна на председателя на Народното събрание. Киселова трябва незабавно да си подаде оставката, защото не се справя, каза той. Василев обаче каза, че МЕЧ не биха подкрепили друг председател на парламента, издигнат от сегашното мнозинство.  
(БТА)

 

