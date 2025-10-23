Наричали Виктория Бекъм "тъпачка" и я замеряли с кенчета

Виктория Бекъм разкрива, че като дете е била тормозена заради дислексия и дискалкулия – нарушение в усвояването на числата и математиката.

„Бях доста срамежливо, неловко дете. Имах огромни трудности в училище. Самодиагностицирала съм си дислексия, страдам и от дискалкулия. Всички тези неща тогава просто не се разпознаваха. Наричаха ме "тъпачка“, споделя 51-годишната певица и дизайнерка в подкаста "Call Her Daddy" на Алекс Купър, излъчен на 22 октомври.

Дискалкулията е нарушение, което засяга областите в мозъка, отговарящи за възприемането на числата и смятането – както дислексията влияе на четенето.

„Това ме направи по-дебелокожа, защото тормозът продължи и когато отидох в колеж. Казваха ми, че не ставам, че не изглеждам правилно. Че съм прекалено дебела, за да изляза на сцена. И точно това ме направи по-силна“, разказва Бекъм, цитирана от People.

Тя добавя, че тормозът не е бил само заради училището.

„Не се вписвах и социално, защото когато другите деца след часовете пушеха и се мотаеха, аз ходех на танци или на уроци по актьорско майсторство. Така че и социално бях аутсайдер“, продължава тя.

Към това се прибавяли и други неща: „Кожата ми беше ужасна, имах акне, косата ми беше тънка и безжизнена. Спомням си как стоях сама на училищния двор, а другите деца хвърляха по мен празни кенчета от кола, вадени от локвите. Изживях физически и психически тормоз.“

Виктория Бекъм допълва, че тогава просто не се е говорело за психично здраве, както се говори днес, затова потискала всичко и ставала все по-затворена.

„А родителите ми бяха много подкрепящи, но аз не им казвах нищо. Срамувах се. Беше ми неудобно. Не споделях с никого. Целият ми училищен живот беше кошмар“, спомня си дизайнерката.

И все пак, именно тези преживявания са я подготвили за света на славата.

„Това ми изгради броня. Мисля, че ме подготви за следващото – което си беше вид публичен тормоз от медиите. Така че, в крайна сметка, всичко това ме направи по-силна и готова за това, което щеше да дойде“, признава Бекъм.