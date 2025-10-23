От депортациите през 1947 г. до днешните "евакуации": Как Русия използва методите на Сталин?

През октомври 1947 г. над 78 000 украинци са насилствено депортирани от Западна Украйна в Сибир и Казахстан. Днес Русия отново използва депортацията като оръжие – само че вместо влакове има самолети и автобуси, а вместо сталинистки заповеди има "социални програми" и фалшиви паспорти. Focus.ua припомня как се е провела операция "Запад" и разказва защо 1947 г. звучи толкова болезнено познато през 2025 г.

На 21 октомври 1947 г. в западните земи на Украйна слънцето изгрява в сутрин, която за хиляди семейства ще бъде последният им ден в домовете, които са наричали "свои". На този ден тайни заповеди от съветските власти са приведени в действие със студена прецизност и над 78 000 души – членове на семейства на бунтовници, членове на ОУН-УПА или заподозрени в симпатизиране към националистическото движение – са насилствено депортирани в отдалечени райони на Сибир и Казахстан.

Тази наказателна акция, наречена операция "Запад", се превръща в една от най-масовите депортации, извършени от съветските власти в Западна Украйна.

Операция "Запад": нощта, която разби животи

Операция "Запад" е подготвена в условия на строга секретност. В централните и регионалните органи на МГБ и КГБ са съставени списъци със семейства на "ненадеждни" лица. През септември 1947 г. е издадена резолюция на Министерския съвет на СССР "За изселване на членове на семейства на членове на ОУН от западните райони на Украинската ССР".

На местно ниво секретарите на окръжните комитети и ръководителите на службите за сигурност са получавали инструкции само няколко дни преди началото на операцията или дори по време на нейното действие. Ключовата цел на акцията е била да се елиминира "социалната база" на въстаническото движение — да се заглушат или преместят хора, които биха могли да подкрепят УПА или да са свързани с нея.

Операцията започва в полунощ на 21 октомври. В много населени места властите и вътрешните войски едновременно щурмуват къщи. В рамките на минути на хората е наредено да напуснат домовете си и да се явят на сборните пунктове с минимален багаж.

Повечето от депортираните дори не са имали възможност да се сбогуват със семействата си, да си приготвят багаж или да се подготвят за дългото пътуване. Деца, жени и възрастни хора са били натоварени в товарни вагони, без да се вземат предвид основните им нужди.

В рамките на един ден операцията е била де факто завършена: почти цялата предвидена част от населението на Западна Украйна е била "евакуирана".

Според официални данни са били изгонени 26 332 семейства или 77 291 души. Според някои местни оценки става дума за 26 644 семейства, 76 192 души: сред тях 18 866 мъже, 35 152 жени и 22 174 деца.

Депортирането не е преминало без човешки жертви. Някои хора не са могли да издържат на суровите условия на транспорт, разболяват се и умират по пътя. Много от тях са нямали храна, вода и защита от студ или жега.

В отдалечени места на изгнание ги очакваха нови изпитания: живот в чужда земя без грижи, вискозни солени степи, сурови климатични условия на Сибир и Казахстан, липса на средства за препитание, изолация от близките им.

Много семейства загубиха връзка с останалите или бяха изселени поотделно. Някои не знаеха дали близките им са живи.

Днешната окупационна политика е продължение на същата логика на имперското насилие, която действаше през 40-те години на миналия век: да се пречупи националната идентичност, да се унищожи украинското присъствие на земята ѝ и да се замени с колонизатори. Разликата е само във формите и технологиите, но не и по същество - тогава влакове с украинци отиваха за Сибир, сега автобуси и самолети ги отвеждат до отдалечени райони на Руската федерация под прикритието на „програми за преселване“.

Какво се случва в окупираните територии на Украйна сега?

Според общественика и политик, доктор по право Борис Бабин, сред всички окупирани региони на Украйна, най-тежката хуманитарна ситуация в момента се наблюдава в част от Херсонска област и Запорожка област. Именно там, където по-голямата част от населението са етнически украинци и украиноезични граждани, руските окупатори прилагат най-суровата геноцидна политика. Целта им е да променят напълно етническия състав на регионите, да изместят проукраинското население и да го заменят с колонизатори, лоялни на Кремъл.

Има няколко механизма за депортиране. Първият е "изстискването" на хора, които отказват да приемат руско гражданство.

"Такива хора се обявяват за "чужденци" в собствената им земя и се подготвят да бъдат експулсирани извън окупираните територии. Това е абсолютно незаконно. Най-вероятно те няма да бъдат депортирани в Русия, а извън окупираната зона, например през кавказките контролно-пропускателни пунктове. Някои хора може да са били предварително лишени от свобода, държани в специални „приемно-разпределителни центрове“ - руската наказателна система разполага с обширна инфраструктура за това, включително в окупирания Крим“, казва Бабин.

Вторият механизъм е „доброволно“ преселване. Окупаторите предлагат на жителите на окупираните територии да се преместят в отдалечени райони на Русия, уж по социални програми. В действителност това е инструмент за разпръскване на украинското население и асимилирането му.

„По-голямата част от украинците обаче не са съгласни с тези програми. Те се използват най-често от онези, които вече подкрепят окупационния режим. В резултат на това Кремъл преразгледа политиката си - сега акцентът е върху принудителното експулсиране на проукраински граждани, отказали да участват в псевдоизборите или да получат руски паспорти“, продължава експертът.

Колонизация: кой се заселва украински градове?

Успоредно с депортациите, Москва активно заселва окупираните територии със „свои“ хора. Това са не само руснаци, но и жители на други региони на Руската федерация - по-специално Кавказ. Според Бабин, колаборационисти от Крим или Донбас често се прехвърлят в окупираните градове, често като „наказание“ за вътрешна корупция или провали в работата.

Други „преселници“ - чиновници, съдии, учители - се изпращат от самата Русия, защото Кремъл не се доверява на местните колаборационисти.

Имуществото на украинците, напуснали домовете си след 2022 г., се отчуждава незаконно и се прехвърля на новопристигнали. Такива случаи са регистрирани в Мелитопол, Геническ и редица градове в Запорожка област.

Завръщането на депортираните е изключително сложен въпрос. Някои хора може да бъдат репресирани по изфабрикувани криминални обвинения. Други, след кратко задържане в разпределителни центрове, просто са „отведени на никъде“ - без документи или подкрепа.

„Показателен случай се случи на руско-грузинската граница във Верхни Ларс: там се озоваха около 50 украински граждани, които не бяха приети от грузинските граничари. Те бяха бивши затворници, освободени от руски колонии. Само благодарение на доброволци и подкрепата на украинското външно министерство беше възможно да се организира завръщането им в Одеса през Молдова със самолет“, казва експертът.

Този случай е по-скоро изключение. Според Бабин украинският държавен апарат не е готов да окаже незабавна помощ на хиляди хора, които окупаторите могат насилствено да експулсират в Грузия, Казахстан или други страни.

Защо Украйна не е готова да се бори за своите граждани

„Проблемът не е само в хуманитарния аспект. Трябва да се борим за всеки гражданин, за да не се превърнат хората в „пушечно месо“ за руската армия. Това изисква практически стъпки – държавни програми за помощ, мотивационни механизми, правна подкрепа за тези, които се стремят да избягат от окупацията в трети страни или на територията, контролирана от Украйна", казва Бабин. "За съжаление, в момента такива механизми няма. Украйна ликвидира специализираното Министерство за окупираните територии и функциите му всъщност са размити. И въпреки че Президентското представителство за Крим формално действа, то не демонстрира системна работа."

Експертът подчертава, че тези, които са се озовали под окупация, не са предатели и не са виновни за положението си.

"Те просто се събудиха в Мелитопол на 24 февруари 2022 г. под окупация. Не е тяхна вината. И държавата е длъжна да им помогне", подчертава експертът.

Помощ не само хуманитарна, но и стратегическа: всеки украинец, който не попадне в руската армия, вече е принос към победата. Но докато украинската държава остава настрана, доброволци спасяват хора.

