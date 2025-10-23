Тежко пострадал военен, тренирал парашутни скокове

Тежък инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. Инцидентът, за който съобщават от Министерството на отбраната, е станал по време на планирани парашутни скокове.
Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки, допълва Нова тв.