Тежко пострадал военен, тренирал парашутни скокове

Пострадал е младши сержант, транспортиран е в болница

23.10.2025 | 18:57 ч. 3
БГНЕС

Тежък инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. Инцидентът, за който съобщават от Министерството на отбраната, е станал по време на планирани парашутни скокове.

Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки, допълва Нова тв. 

Министерство на отбраната парашутни скокове военен инцидент тренировка
